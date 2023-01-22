شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" توضح حالات إلغاء امتحانات الطلاب بسبب تصوير الأسئلة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تداولت جروبات الغش أسئلة الامتحانات خاصة لطلاب الثانوى العام والشهادة الإعدادية، حيث طالب أولياء الأمور بمعاقبة من تسبب فى نشر الأسئلة.

ونرصد فى التقرير التالى حالات إلغاء امتحانات الطلاب بسبب الغش وتصوير الأسئلة.

- يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد ويعتبر راسبًا فى العام الدراسى، منها إذا صور أو طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة، أسئلة أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع فعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك فى ارتكاب أيا من هذه الأفعال.

- يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد فى حالة الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان.

- امتحان الطالب يعتبر ملغيا إذا أتى أى فعل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.

- إذا تعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين على نظام الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.

- يحرم الطالب من الامتحان فى جميع المواد إذا استخدم المحمول بكافة أنواعه أو أى وسيلة تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال التى نص عليها القرار، إضافة إلى مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه وإذا أخفى أوراق الإجابة الخاصة به أو هرب بها.

- يلغى امتحان الطالب حالة حيازة الطالب الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسيلة أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.

- يلغى امتحان الطالب إءا تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأى صورة من الصور.

- يلغى امتحان الطالب فى المادة، حال تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.