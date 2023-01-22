المجلس الأعلى للجامعات يواصل فتح باب التقدم لرئاسة 8 جامعات حكومية

القاهرة - سامية سيد - يواصل المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية، وذلك فى إطار صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

ويأتى فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمني ، وذلك لجامعات:

• جـامعـــة عـين شمــس

• جـامعـــة بنهـــــــا

• جـامعـــة كفـــر الشـــيخ

• جـامعـــة ســـوهـاج

• جـامعـــة دمنهــــــور

• جـامعـــة دميــــــاط

• جـامعـــة الــــوادي الجـــديــد

• جـامعـــة مطــــــروح

ويبدأ المجلس الأعلى للجامعات فى فتح باب الترشح بداية من يوم السبت 21 يناير الجارى ويستمر حتى يوم الخميس 26 يناير، ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة المبدئية بأسماء المرشحين لرئاسة ال 8 جامعات يوم الخميس 26 يناير الجارى وذلك بعد الساعة الثالثة عصرا ، على أن يتم فتح باب التقدم من الأحد 29 يناير حتى الاثنين 30 يناير .

وأوضح الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية أن يوم الاثنين 6 فبراير موعدا لاجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين ، على أن يتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجان يوم الأحد 12 فبراير 2023.