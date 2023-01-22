شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تصرف اليوم معاشات شهر يناير لمن تخلفوا عن الموعد المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعى مع تيسير كافة الإجراءات، وذلك لمن تخلفوا عن الموعد المحدد.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين هى المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التى قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك المدد التى ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمين بناء على طلبه و مدد البعثة العلمية الرسمية التى تلى التعليم الجامعى أو العالى الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التى روعيت فى تقدير الأجر.

ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية و ويجبر كسر الشهر شهراً فى مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً ،وتضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك فى التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للبندين "3 – 4 " من المادة "18 "مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند "1 "من المادة المذكورة، وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.