شكرا لقرائتكم خبر عن "الكرسى ذو الثلاث أرجل" تحفة ملكية اكتشفت بالدير البحرى فى الأقصر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض متحف آثار الغردقة من بين محتوياته أحد القطع الأثرية عبارة عن كرسى مصنوع من الخشب بثلاث أرجل يعود للدولة الحديثة وعثر عليه في الدير البحرى بمدينة الأقصر.

من جانبه قال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف آثار الغردقة، أن القطعة عبارة عن كرسي بثلاث أرجل، وهذا النوع من الكراسي ذو الأرجل الثلاثية يظهر أكثر تعقيدًا من الكراسي القديمة الأثرية التي تم نحتها وكانت تسمي الكراسي الملكية.

وأضاف في شرح القطعة الأثرية، إنه تم صنع الكرسي لجعله قطعة فردية ورائعة ومريحة أيضا، كما تم وضع ثلاثة ثقوب به لتثبيت الأرجل، وكذلك نهايات منحنية لتعطي الكرسي استقرارا إضافيًا.

وتابع: تعددت اشكال الكراسي ووصلت قمة جمالها في كراسي العرش الخاصة بالملوك بما تحمله من نقوش وزخارف وتطعيم بالمعادن والأحجار الكريمة ولعل أفضل مثال علي ذلك كرسي العرش الخاص بالملك الذهبي توت عنخ آمون، مضيفا: "الأثاث المنزلى حصل علي اهتمام المصريين القدماء واعتبر هدية مناسبة لملوك الدول الأخرى".

وأتقن الفنان المصري القديم الأعمال الخشبية منذ بداية التاريخ، وهو ما تدل عليه الاكتشافات العديدة للأثاث وخاصة الجنائزى وما يظهر به من حرفية وإتقان ومهارة رفيعة المستوى ويظهر ذلك بوضوح فى صناعة الكراسى بمختلف أنواعها.