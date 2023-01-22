شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 ملايين لتر مواد بترولية مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت شرطة التموين حملات رقابية على الأسواق، نجحت في ضبط (16) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (16 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 2160 جنيها).

وأسفرت الجهود عن ضبط (62) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (3481485 لتر )، وضبط (969) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (2448٬683) طن، أبرزها ضبط (253) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات بلغت (356٬493 طن – 15516 عبوة غذائية متنوعة – 12128 لتر)، وكذا ضبط (66) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها (1٬200 طن "سكر" – 1418 عبوة زيت تموينى).