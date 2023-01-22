شكرا لقرائتكم خبر عن 15 إجراء اتخذتها البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى وزارة البيئة إلى تهيئة المناخ الداعم للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والعمل على دعم الإجراءات الخاصة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. خلال هذا التقرير نرصد أهم الإجراءات التى بدأتها وزارة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيك.

1- إصدار المواصفة الجديدة للأكياس البلاستيكية.

2-دراسة الحوافز والغرامات وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات.

3- دراسة البدائل المتاحة التى يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.

4- البحث عن أنسب البدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام قبل إقرار آليات منعها.

5- تفعيل قانون المخلفات ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام.

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6- ‏ تستهدف وزارة البيئة تخفيض التأثير السلبى للإفراط فى استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع.

7- وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك.

8- حظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

9-التوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.

10- تسعى البيئة إلى تقليل نصيب الفرد حتى 50 كيسا سنويا بحلول عام 2030.

11- توزيع الأكياس بمقابل مادي.

12- تغيير مواصفات الأكياس لتكون أكثر استدامة.

13- وضع حوافز للمصنعين.

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‏14-تنفيذ حملات لرفع الوعى للمصنعين والمواطنين

15- وضع جدول زمنى لتطبيق كل القوانين والتشريعات، خاصة القانون 202 لسنة 2020 الذى يشمل المادة 17، والتى تتضمن إصدار قرار لمجلس الوزراء بتحديد المنتجات ذات الاولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج و بيان أصنافها .

جدير بالذكر أن وزارة البيئة نظمت اجتماع لمناقشة ممثلى اتحاد الغرف التجارية و مسئولى سلاسل التجزئة، آلية تنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، طبقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر.