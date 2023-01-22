شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الموقف التنفيذى لمشروعات الحماية من السيول والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:
2-توفير الحماية للمواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت والتي تقدر قيمتها بعشرات المليارات
3-إنشاء 1500 منشأ لحماية المواطنين ، والمرور الدورى على 117 مخر سيل ، والتنبؤ بكميات الامطار ومواقع هطولها قبل حدوثها بثلاثة أيام
4-حماية وادى الجرافى وإنشاء 10 خزانات أرضية على روافد الوادى بشمال سيناء ، والعمل على تنفيذ 10 خزانات أرضية بوسط سيناء
5- إنشاء قناة تصريف ومعبر أيرلندى والعمل على إنشاء 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه بوادى بعبع بجنوب سيناء
6- الانتهاء أعمال حماية لقرية الزعفرانة ، والعمل على تنفيذ أعمال حماية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر
7- إنشاء سد وادى أبو أسماعيل ، ونهو إنشاء 100 بئر نشو “رومانى” بمحافظة مطروح
8- تنفيذ أعمال حماية قرى زاويه الجدامى بالمنيا ، و وادي عبادي بأسوان ، وقرب إنتهاء عملية حماية وادى سنور ببني سويف
9- إنشاء أعمال حماية بمخرات اطفيح والديسمي والكريمات والودى والمنشى بالجيزة ، ووادى الجبو بالقاهرة ، ووادى القصب بسوهاج وعزبة الشيخ سعيد ودير الأمير تادرس بأسيوط