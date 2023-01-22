شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تضخ سلعا غذائية فى معارض أهلا رمضان بالمحافظات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وكافة السلع الأساسية بفروع معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وشاركت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى العديد من المنافذ بـ معارض "أهلا رمضان" بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وطرحت شركة الدلتا للسكر كميات كبيرة من السكر وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن حيث يتم طرح السكر الأبيض المعبأ "الكريستال "بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وطرح السكر المكعبات بسعر 20 جنيه للكيلو، رغم أن سعره فى الأسواق الأخرى يتراوح مِن 26 إلى 28 جنيها، تنفيذا لتكليفات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية .

ويتم طرح منتجات اللحوم بمعرض أهلا رمضان بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة بسعر 135 جنيها لكيلو اللحوم الطازج السودانى وطرح اللحوم البلدى بسعر من 150 جنيها إلى 160 جنيها للكيلو، وطرح لحوم ضأن بلدى طازجة بسعر 165 جنيها للكيلو، بجانب أيضًا طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلى ولحم مفروم وكفتة بأسعار مخفضة بالمعرض ولحوم برازيلى مفروم طبق زنة 500 جرام بسعر 60 جنيها.

كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية أيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات، كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق من 20 إلى 30 %.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين وتوفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.