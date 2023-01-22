شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الدواجن المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو بمعرض أهلا رمضان فى فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من منتجات الدواجن المجمدة وأيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك وكافة السلع الغذائية، بمعرض "أهلا رمضان" بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة بأسعار مخفضة ويتم طرح كيلو الدواجن المجمدة من 60 إلى 65 جنيها بجانب طرح عرض دجاجتين وزن 1600 جرام بسعر 75 جنيه كذلك طرح أوراك الدواجن بسعر 55 جنيه للكيلو .

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" بعدة محافظات، وجار التوسع بإنشاء عدد آخر من تلك المعارض بكافة المحافظات، بخطة تستهدف توفير 5 معارض بكل محافظة كحد أدنى، على أن يتم نشر تلك المعارض أيضاً بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين، مشيراً إلى أن نسب ‏التخفيضات على السلع بتلك المعارض ستصل إلى أكثر من 30%.

كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية أيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجى من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات كذلك صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائى لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، مع مقررات تموين شهر يناير الجارى .