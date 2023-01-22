شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين إحراق أحد المتطرفين المصحف الشريف فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات، اليوم السبت، قيام أحد المتطرفين بإحراق ⁧‫المصحف الشريف‬⁩ في العاصمة السويدية استوكهولم.

وكتب أبو الغيط على حسابه بموقع تويتر: "أدين بأشد العبارات، قيام أحد المتطرفين بإحراق ⁧‫المصحف الشريف‬⁩ في استوكهولم بالسويد. مثل هذه الأفعال المتطرفة والشاذة يجب أن تكون محل إدانة واستنكار من الجميع بالذات في ⁧‫السويد. حرية التعبير لا يجب أن تكون شماعة للمتطرفين لإشعال نار الكراهية بين اتباع الديانات المختلفة."