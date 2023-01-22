شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين إحراق أحد المتطرفين المصحف الشريف فى السويد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات، اليوم السبت، قيام أحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في العاصمة السويدية استوكهولم.
وكتب أبو الغيط على حسابه بموقع تويتر: "أدين بأشد العبارات، قيام أحد المتطرفين بإحراق المصحف الشريف في استوكهولم بالسويد. مثل هذه الأفعال المتطرفة والشاذة يجب أن تكون محل إدانة واستنكار من الجميع بالذات في السويد. حرية التعبير لا يجب أن تكون شماعة للمتطرفين لإشعال نار الكراهية بين اتباع الديانات المختلفة."
وطالب الأزهر المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم، بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية، وإدانة هذه الأفعال الإجرامية، ووضع حد لفوضى مصطلح "حرية التعبير" واستغلاله في سوق السياسات والانتخابات، وإساءة استخدامه فيما يتعلق باستفزاز المسلمين واحترام مقدساتهم، وفتح تحقيق عاجل حول تكرار هذه الحوادث التي لا تقل في خطرها عن مردود الهجمات الإرهابية، مشددا على أن السماح لهؤلاء المجرمين بتكرار هذه الاستفزازات تحت شعار "حرية التعبير"-ولو بالصمت-؛ هو تواطؤ منبوذ يعيق من جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب، وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي.