شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد حالات الإعفاء من اللغة الثانية والعربى والدين بامتحانات الثانوية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات الإعفاء من امتحانات الثانوية العامة 2023، من اللغات الأجنبية كالتالى: الطلاب المصريون الذين كانوا يدرسون في بلاد لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية يجوز إعفاءهم من الامتحان فيها وذلك على النحو التالي:

- أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح الصف المناظر للصف الثانى الثانوى العام المصري في دولة لا تدرس فيها لغة أجنبية ثانية والتحق بالمدارس المصرية بالصف الثالث الثانوى ، وفى هذه الحالة يتقدم الطالب إلى مدرسته بطلب للإعفاء من اللغة الثانية يرسل إلى المديرية ) شئون الطلبة والامتحانات ( لبحث مدى أحقية الطالب في الإعفاء من الامتحان فيها ويرفق طلب الإعفاء باستمارة التقدم للامتحان وعند نجاح الطالب يمنح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ويكتب في خانة اللغة الأجنبية الثانية معفى ويخفض تبعاً لذلك المجموع الكلى للدرجات بما يعادل الدرجات المخصصة لمادة اللغة الأجنبية الثانية .

ثانياً : الطلاب الوافدون :

أوضحت الوزارة أن للطلاب الوافدين الحق في الاعفاء من الامتحان فى اللغة الأجنبية الثانية عند التقدم لامتحان الصف الثالث الثانوى إذا كان الطالب قد التحق بالصف الثانى الثانوى مباشرة ولم يدرس اللغة الثانية في الصف الأول الثانوى ويرفق باستمارة التقدم للامتحان طلب الإعفاء .

وشددت على أنه يجوز للطالب دراسة إحدى اللغات الأجنبية ( الإنجليزية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإيطالية ، الإسبانية ، الصينية ) كلغة أجنبية ثانية . ملحوظة : ( الطلاب المصريون العائدون من الخارج - الطلاب الوافدون ويجوز إعفائهم من دراسة اللغة الأجنبية الأولى والثانية وفى حالة إعفائه من اللغتين يمنح مصدقة بالمواد التي أدى الامتحان فيها ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطلب الطالب احتساب درجة اعتبارية له في المواد التي أعفى منها عند منحه المصدقة .

وبالنسبة لحالات الإعفاء من الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية، أوضحت الوزارة أن الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية والذين يلحقون بالصف الثالث الثانوى فور قدومهم لمصر يتم إعفاءهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصدقة بالمواد التي درسوها الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية لدولة غير ناطقة باللغة العربية - غير المقيمين بجمهورية مصر العربية - يجوز إعفاءهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد وفى هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا على أن يكون ذلك بناء على رغبة ولى الأمر وإقرار كتابي منه ، وذلك قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية.