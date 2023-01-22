شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزير خارجية إيطاليا.. ويؤكد: نتطلع لتعزيز التعاون بيننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو جياني والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليا.

وكتب أبو الغيط على حسابه بموقع تويتر "استضفت مساء اليوم⁩ وزير خارجية ايطاليا ⁦‪والوفد المرافق على مأدبة عشاء، تناولنا موضوعات تخص الاستقرار في منطقتنا العربية، وفي مقدمتها فلسطين والتعاون العربي الأوروبي. ايطاليا تلعب دورا مهما في المتوسط واتطلع إلى تعزيز العلاقات بيننا"