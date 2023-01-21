شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين إحراق أحد المتطرفين المصحف الشريف بالسويد.. وتدعو لإعلاء قيم التسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، في تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في جميع أنحاء العالم.