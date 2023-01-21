شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إنقاذها عائلة من الغرق.. مغردون: "أمانى" فخر لكل النساء وللمجتمع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت أمانى ابنة محافظة الشرقية، التريند على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية بعد موقفها البطولى في إنقاذ سيدتين من الغرق ومعها 4 أطفال صغار، كانت سقطت سيارتهم في ترعة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بما فعلته أمانى من شهامة في إنقاذ السيدة والأطفال بدون تردد بعد سقوطهم فى ترعة المياه، في منطقة أبو طبل بدائرة مركز منيا القمح.

كانت أماني، التي تعمل رقيب تمريض عسكري، تستقل "توك توك" يمر بالقرب من مكان الحادث.

وباتت أماني حديث أبناء محافظها الشرقية وكل مصر نظراً لبطولتها المطلقة وجرأتها وحسن تصرفها في إنقاذ أسرة كاملة كانت على وشك الضياع لولا عناية الله وتحرك البطلة أماني في الوقت المناسب.



حساب باسم ميدياوى



حساب باسم علاء السيد

وكتب حساب باسم علاء السيد على فيس بوك، "هي دي الي تستاهل تكون تريند والناس تتكلم عنها بجد" .

بينما كتب حساب أخر باسم ميدياوى، "هذه السيدة فخر لكل النساء وللمجتمع المصري ككل وتستحق أن تكرم وأن ترفع فوق الرؤوس".