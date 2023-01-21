شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التربية والتعليم: الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل ما يشاع عن تسريب امتحانات المرحلة الإعدادية، نافيا هذه الأنباء والتي لا أساس لها من الصحة.

ونفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن يكون هناك امتحان تم تسريبه، والصور المنتشرة مفبركة أو امتحانات قديمة يعاد نشرها، أو أنه يتم نشرها بعد نصف الوقت المخصص للامتحان.

ولفت شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الإلكتروني وتم التعامل معها، موضحا أنه يتم تحرير محضر لأي طالب يحاول الغش إلكترونيا.

واستطرد أن وزير التربية والتعليم يتابع يوميا سير الامتحانات ويتم رصد أي شكوى يتم الإبلاغ عنها، موضحا أنه يتم تصحيح عينة عشوائية من أي مادة يتم رصد شكوى حولها، والتعامل بناء على نتيجة التصحيح.

واختتم شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات مستثناة من إجازة عيد الشرطة؛ لأن ذلك اليوم سيصادف آخر أيام الامتحانات.