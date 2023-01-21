‎وزيرا الرى المصرى والسودانى يناقشان التنسيق المشترك في إدارة مورد نهر النيل

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري فعاليات زيارته لدولة السودان، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الرى والموارد المائية السودانى، بحضور كبار المسئولين من وزارتى الرى المصرية والسودانية، لمناقشة الشواغل المشتركة والتعاون والتنسيق المشترك فى إدارة مورد نهر النيل بما يحقق النفع للبلدين، كما تم التباحث حول تعزيز التعاون المستقبلى بما يخدم متطلبات البلدين خاصة فى مجال مقاومة الحشائش المائية فى نهر النيل والحماية من الفيضانات والسيول خاصة فى ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على قطاع المياه.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على أن وزارتى الرى فى مصر والسودان تًُعدان من أعرق مدارس الرى فى العالم، بما يمتلكانه من خبرة طويلة فى مجال إدارة مياه النيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضانات والجفاف، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية فى البلدين، والحرص على استمرارية عقد اجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.