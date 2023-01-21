شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالسنغال يقدم أوراق اعتماده للرئيس ماكى سال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس جمهورية السنغال ماكى سال، أوراق اعتماد السفير خالد عارف سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى حكومة السنغال، حيث أُقيمت مراسم الاستقبال بالقصر الجمهورى فىى العاصمة داكار.

وذكرت السفارة المصرية بداكار -في بيان لها اليوم /السبت/- أن الرئيس السنغالي والسفير خالد عارف، تناولا-عقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد وفي حضور وزيرة الخارجية السنغالية، مجمل العلاقات بين البلدين الشقيقين، حيث أعرب الرئيس السنغالي عن تقديره واعتزازه بعلاقة الأخوة التي تجمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي وإعجابه بالجهود التنموية التى يقوم بها في كافة المجالات من أجل تحقيق التقدم والرقي لمصر، مشيدا بصفة خاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير منظومة النقل وعلى رأسها السكك الحديدة.

كما انتهز الرئيس السنغالي فرصة اللقاء للإعراب عن شكره لمصر لتنظيمها بنجاح الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ بشرم الشيخ، وحفاوة الاستقبال التى حظي بها والوفد المرافق.

ومن جانبه، أكد السفير خالد عارف على عزمه بذل كافة الجهود الممكنة للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، فضلاً عن العمل على دفع أوجه التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة بين مصر والسنغال.