شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينفى علاقته بقناة صوت الأزهر ويحذر من استغلال الزى الأزهرى في جمع التبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز الإعلامي للأزهر الشريف، إنه رصد إطلاق البث التجريبي لقناة فضائية جديدة تحمل اسم "قناة صوت الأزهر الفضائية"، وعدد من المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لاطلاق القناة وبرامجها، وكذلك صفحة تحمل اسم القناة المزعومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، واستخدام القناة المنتحلة للشعار الرسمي للأزهر -الجديد والقديم- عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن إعادة تدوير واستخدام المحتوى الذى ينتجه المركز الإعلامي للأزهر عبر منصاتها دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق النشر والملكية الفكرية للمحتوى.

ونفي المركز الإعلامي للأزهر بشكل قاطع، وجود أي قناة فضائية لمؤسسة الأزهر الشريف، وأنَّ الأزهر ليس لديه سوى منصاته الرقمية الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجريدة صوت الأزهر ومجلة الأزهر، مشددًا على أنه لا صلة بين الأزهر والقناة الفضائية المزعومة أو المسؤولين عنها، واحتفاظ الأزهر بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على تلك القناة، والمروجين لها.

كما رصد المركز الإعلامي للأزهر، تصدر بعض الأفراد بالزي الأزهري للترويج لجمع التبرعات لبعض المؤسسات الخيرية في القنوات التليفزيونية، وهو الأمر الذي يحذر المركز الإعلامي منه، مشددًا على أن هولاء الأفراد لا يمثلون إلا أنفسهم أو الجمعيات والمؤسسات التي يروجون للتبرع لها، وأن ممثلي الأزهر لا يشاركون في جمع التبرعات لأي جمعية خيرية أو جهة من الجهات.