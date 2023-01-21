شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: بشائر الخير فى الصناعة خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: بشائر الخير فى الصناعة خلال 2023.. الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مساجد كبرى بالمحافظات لنشر صحيح الدين.. فحص 3.4 مليون طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع.. «الصحة»: زيادة عدد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 مركزا بجميع محافظات الجمهورية



- بشائر الخير فى الصناعة خلال 2023.. إقامة مصنع إطارات السيارات يوفر 50 %من الاستيراد بإنتاج يصل لـ 7.5 مليون إطار سنويا.. افتتاح أحدث مصنع للغزل والنسيج بطاقة إنتاجية 11 ألف طن سنويا.. إتاحة 30 طن غزول يوميا لمصانع الملابس للحد من الاستيراد - 540 مليون يورو لتحديث ماكينات الغزل والنسيج بأحدث الإمكانيات التكنولوجية.. 7.5 مليار جنيه لتطوير مجمعات دمياط الصناعية لتصنيع الجينز.. تحديث خريطة الاستثمار الصناعى لاستبدال واردات بـ 20 مليار دولار وتصنيعها محليا - الرئيس السيسى يوجه بإنشاء مساجد كبرى بالمحافظات لنشر صحيح الدين.. الرئيس يتابع النشاط الدعوى والمجتمعى لـ «الأوقاف» ويطالب بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن إلى 2 مليون جنيه - فحص 3.4 مليون طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف السمع.. «الصحة»: زيادة عدد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ34 مركزا بجميع محافظات الجمهورية





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