شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مهندسات يشاركن فى تنفيذ مشروع محور عمرو بن العاص بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

. القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة عددا من المشروعات الكبرى فى قطاع الطرق والكبارى فى محافظة الجيزة بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة واختصار مدة التنقلات داخل المحافظة وخارجها، فى إطار رؤية تطوير المحاور والطرق بالمناطق التى تعانى من كثافات مرورية، فضلا عن استغلال طاقات الشباب وتوفير فرص عمل لهم فى المشروعات القومية العملاقة، مما يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى فى شتى المجالات

وفى هذا الإطار، نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لأعمال الإنشاءات الخاصة بمحور عمرو بن العاص، والذى يعد واحدا من أهم المحاور المرورية الجديدة التى تنفذ على أرض الجيزة، من أجل تحقيق الربط بين القوس الشمالى والجنوبى للطريق الدائري.

وأظهر الفيديو مشاركة عدد من المهندسات متابعة أعمال التنفيذ بالمحور رغم خطورة العمل، بجانب عدد من المهندسين والعمال الذين يواصلون عملهم ليل نهار للإسراع من معدل تنفيذ المشروع، حيث يمتد المحور الجديد بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية، شاملاً كوبرى علوى بعرض 21,5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، حيث يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى).

ويعتبر محور عمرو بن العاص، ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجارى الانتهاء من تنفيذه، وبجانب أعمال الربط مع الطريق الدائري، يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع أيضاً مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

ويتضمن العمل بالمشروع، إنشاء محور حر فى اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالى بعرض (2 – 3) حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المناطق التى يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالى، ويتضمن أيضاً إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، وسيتم استغلال المساحات المتوافرة أسفله بشكل حضارى لإنشاء متنزهات وجراجات، وإقامة الخدمات اللازمة.