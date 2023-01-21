شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يتفقد 3 مستشفيات ومكتب صحة المنيل بمحافظة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شملت مستشفيات (روض الفرج العام، الساحل التعليمي، عين شمس العام)، بالإضافة إلى مكتب صحة المنيل النموذجي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير بدأ زيارته بتفقد مكتب صحة المنيل النموذجي، بمنطقة القاهرة الطبية، حيث اطلع على سير العمل بخدمات تسجيل المواليد والوفيات، واستخراج الشهادات الصحية، كما راجع مخزون التطعيمات بمختلف أنواعها، للاطمئنان على توافر أرصدة كافية وفقًا للاحتياج.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع زيارته بتفقد مستشفى روض الفرج العام، حيث تفقد أقسام (الغسيل الكلوي، الاستقبال والطوارىء، حضانات الأطفال، العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها)، واطلع الوزير على الخدمات التي تقدم للمرضى المترددين على تلك الأقسام، بالإضافة إلى تفقد صيدلية المستشفى ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تفقد الوزير عيادة الأسنان، وأشاد بجودة الخدمات التي يقدمها قسم الأسنان بمستشفى روض الفرج العام.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير تفقد أيضًا مستشفى الساحل التعليمي، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى والمصابين المتواجدين تحت الملاحظة بقسم الاستقبال والطوارىء، كما راجع الخدمات المقدمة لهم، والمعدل الزمني لتلقيهم خدمات الأشعة والفحوصات الطبية، بدء من وقت وصولهم بسيارات الإسعاف.

وتابع أن الوزير وجه -خلال زيارته- بسرعة البدء في تطوير قسم الاستقبال والطوارىء بمستشفى الساحل التعليمي، والذي يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين بمنطقة شبرا.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اختتم زيارته بتفقد الأقسام المختلفة بمستشفى عين شمس العام، ووجه بتطوير وحدة الأشعة المقطعية، كما وجه بدراسة احتياج المستشفى لوحدة أشعة رنين مغناطيسي ‏MRI، كما وجه الوزير بدراسة تشغيل قسم الأسنان، للعمل بالفترة المسائية والاستفادة من إمكانيات القسم في توفير الخدمات الطبية للمترددين على المستشفى مساءً.

وذكر «عبدالغفار» أن الوزير حرص خلال جولته على التحدث مع المرضى وذويهم، للتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن زياراته الميدانية تهدف إلى الوقوف على جودة الخدمات، والعمل على تذليل أي تحديات أو عقبات قد تواجه تقديم الخدمات الطبية داخل المستشفيات.