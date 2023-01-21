شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سيناء: فتح باب القبول بالفصل الثانى و77% للأسنان و73% للصيدلة و66% للهندسة والان مع تفاصيل الخبر
وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة سيناء، 77% للقبول بكلية طب الأسنان، و76% للقبول بكلية العلاج الطبيعى، و73% للقبول بكلية الصيدلة، و66% حد أدنى للقبول بكلية الهندسة، و61% للقبول بكليات الحاسبات، و55% للقبول بكليات الإعلام وإدارة الأعمال.
ويضم فرع جامعة سيناء بالعريش كليات الصيدلة وطب الأسنان والهندسة وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، أما كليات فرع القنطره الصيدلة وطب الأسنان والهندسة والعلاج الطبيعى وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وكلية الإعلام إنجليزى وعربى وكلية إدارة الأعمال.
وقال الدكتور حاتم البلك، رئيس الجامعة إن جامعة سيناء تضع في مقدمة اهتمامتها في تحصين الإنسان والطالب بالخلق القوي عبر مجموعة من عناصر العملية التعليمية السليمة كتنوع المواد الدراسية وتطوير المحتوى العلمي والمقررات تلبية لسوق العمل والتقويم المستمر واختيار أعضاء هيئة التدريس المتميزين في تخصصاتهم لقدر المستطاع وفقا لمتطلبات الجودة وتوظيف أحدث التكنولوجيا العالمية لتحقيق أعلى جودة تعليمية فضلا عن الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية للمساهمة في بناء شخصية طالب فريدة.
وأضاف البلك أن الجامعة تقدم المنح الدراسية والمخفضة لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والمتفوقين والمتميزين وغير القادرين منذ 2006 بالإضافة إلى مئات الخدمات لأهالي المناطق المجاورة بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، سواء الطبية أو غيرها، موضحا أن إجمالي أعداد خريجين جامعة سيناء بلغ 13 ألف و85 خريج بينهم 694 من الدول العربية والأجنبية.