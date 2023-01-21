شكرا لقرائتكم خبر عن أولياء أمور: امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالقاهرة غير مباشر.. والتعليم ترد والان مع تفاصيل الخبر
ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، امتحانات الفصل الدراسى الأول، فى مادة الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، حيث أدى الامتحان قرابة 200 ألف طالبا وطالبة داخل 768 لجنة، بالإضافة لعدد 7 حالات تؤدى الامتحان بمستشفى 57357، و35 مكفوفين، و43 طالبا من الصم.
وكانت جروبات الغش نشرت أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول، الثانوى العام الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تداولت الجروبات أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى العام بسوهاج وامتحان الفيزياء للأول الثانوى بإدارة الشروق التعليمية، كما نشرت الجروبات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لبعض المحافظات منها مادة الجبر بمحافظة المنوفية والحبر والاحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين قاموا بتصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش، مشددة على أن أسئلة امتحان الثانوى العام ليست موحدة بل لطلاب كل إدارة تعليمية امتحان مختلف ومن ثم نسبة الاستفادة من محاولات الغش ضئيلة.