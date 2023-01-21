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شكرا لقرائتكم خبر عن شرايين حياة.. محاور عملاقة تغير شكل الخريطة المرورية فى الجيزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة طفرة تنموية هائلة فى مجال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، مثلت البداية الحقيقية لتحسين البنية التحتية فى المراكز والأحياء، وخدمة المواطنين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
-أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بطول 15 كم.
-يبدأ مساره من دائرى المنيب جنوبا ويمتد إلى الوراق شمالا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر.
-حلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة والقاهرة من خلال عدة مداخل.
-يربط المحور عدة محاور رئيسية ببعضها وهى (26 يوليو، وجامعة الدول العربية، وصفط اللبن، وفيصل، والهرم)، ويخدم العمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء.
-يربط المحور بين طريق المنشية وشارع أحمد عرابى بطول 11 كم وعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه.
-ربط المحور بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر ليكون بذلك محور بديل يحل مشكلة التكدس المرورى المتزايد على محور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.
3- محور عمرو بن العاص
-ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجارى الانتهاء من تنفيذه، حيث يمتد بطول 4,3 كم، وعرض 12 حارة مرورية.
-يربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى (بالقرب من تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى).
-يتقاطع المحور مع منتصف شارعى الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة.
-يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").