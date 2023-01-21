مجمع البحوث الإسلامية يوجه قافلتين دعويتين إلى الإسماعيلية والبحيرة.. التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف اليوم قافلتين توعويتين إلى محافظتي: الإسماعيلية، ومنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة؛ ضمن خطة المجمع للتواجد فى مختلف محافظات الجمهورية، للتواصل مع المواطنين فى مختلف أماكن تواجدهم، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب_شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية التى ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر فى جميع محافظات الجمهورية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيَّاد: أن تلك القوافل تأتى لتأكيد قيم المواطنة وتقوية روح الانتماء للوطن فى مواجهة التحديات الراهنة؛ من خلال المناقشة الحية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح القيم الأخلاقية وبيان دورها فى بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس فى ظل الظروف التى يمر بها العالم أجمع.

أضاف عيَّاد أن برنامج عمل القوافل يركز على الشباب من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادرٍ على البناء والتنمية وتحمُّل المسؤولية؛ حيث تستهدف تلك اللقاءات التواصل مع الفئات العمرية المختلفة؛ وعقد مجموعة من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القوافل، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المتنوعة.