شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بأبو النمرس والحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تفقد سير امتحانات الشهادة الاعدادية فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023 /2022، وذلك بعدد من اللجان بمدرسة بنك أبو ظبى الوطنى الأعدادية بنين بمنيل شيحة التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية ومدرسة الشيخ عتمان للتعليم الأساسى التابعة لإدارة الحوامدية التعليمية وذلك للوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير المناح الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى معوقات . وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن عدد الطلاب الذين يؤدون الإمتحانات هذا العام حوالى ٢٠٠ الف طالب وطالبه داخل ٦٨٨ لجنة وعدد ٢ لجنة للحالات الخاصة على مستوى المحافظة .

واطمأن اللواء أحمد راشد خلال جولته علي توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الإنضباط داخل وخارج لجان الإمتحانات حفاظآ علي تركيز الطلاب مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ .

وأستمع محافظ الجيزة لتقييم الطلاب لمستوى إمتحان مادة اللغة العربية مشيراً إلى أنه قد روعى تقليل عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية والتي لاتتعدي ٢٠ طالب داخل كل لجنة فرعية وذلك للحفاظ على المسافات الأمنه بين الطلاب أثناء تأدية الإمتحان .

وأكد محافظ الجيزة أن الطلاب سيؤدون أمتحان مادة الدراسات الإجتماعية يوم الخميس القادم متمنياً التفوق والنجاح للجميع .

كما حرص اللواء أحمد راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهاً برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين والإشغالات لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة .

وأشار محافظ الجيزة أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والادارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الاحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل علي حل أية معوقات قد تواجه الطلاب .

ومن جانبه أوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الإمتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعه الدورية لسير العملية الإمتحانية لإزالة أي معوقات .

رافق المحافظ خلال جولته السادة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ و محمد نور السكرتير العام المساعد و أشرف سلومة مدير مديرية التعليم بالجيزة والدكتور سامح عشماوي مدير مديرية الصحة والمهندس عبد الناصر سعدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة واللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس والأستاذ محمود عبد الحليم رئيس مدينة الحوامدية .