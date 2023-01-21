شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المناخ ومونديال قطر.. سؤال تعبير فى امتحان الشهادة الإعدادية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة امتحان مادة اللغة العربية فى أول يوم بامتحان الفصل الدراسي الأول وتضمن سؤال التعبير الحديث عن مونديال قطر 2022 ومؤتمر المناخ الذى نظمته مصر خلال نوفمبر الماضى، وجاء نص السؤال "مونديال قطر ومؤتمر المناخ رسالتان تهدفان إلى التقريب بين شعوب دول العالم اكتب فى ذلك موضحا الآثار التى تترتب على انعقادهما.

وأكد الطلاب وأولياء الأمور أن الأسئلة صعبة وطويلة متابعين: طريقة طرح الأسئلة غير مباشرة والتعبير أيضا أسئلة صعبة كما أن أسئلة النحو غير مباشرة مطالبين بمراعاة الدقة فى تصحيح الامتحانات.

وانطلقت امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2023، اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 لطلاب محافظة الجيزة.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالى الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ (205491) طالبا وطالبة، مقسمين على (688) لجنة وعدد (2) حالات خاصة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل الوزارة على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

وشدد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، مؤكدا على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.