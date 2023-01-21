- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تطرح السكر الفاخر فى معارض أهلا رمضان بسعر 14.5 جنيه للكيلو.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وطرحت شركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين ،كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال "بسعر 14.5 جنيه للكيلو، وطرح السكر المكعبات بسعر 20 جنيه للكيلو، رغم أن سعره في الأسواق الأخرى يتراوح مِن 26 إلى 28 جنيها، حيث يتم طرح كميات كبيرة داخل جناح الشركة بالمعارض، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتخفيف العبء على المواطنين والتوسع في منافذ ومعارض "أهلا رمضان" في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية
معارض أهلا رمضان
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، أن معارض "أهلا رمضان" تعد من أنواع الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها الحكومة كل عام لتخفيف العبء عن المواطن ، حيث يتم طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما أن شركة الدلتا للسكر تقوم بطرح كميات كبيرة من منتجات السكر" المبلور الكريستال" الفاخر منتج طبقا للمواصفات العالمية، وكذلك طرح كميات كبيرة من السكر المكعبات بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
جدير بالذكر أن شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة احدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بتطوير وتحديث خطوط الإنتاج بمصنع الشركة ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألفا إلى 21 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج أكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا، وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين
والتجارة الداخلية وقد افتتح الوزير أعمال التطوير بالشركة