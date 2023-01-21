شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستهل جولته التفقدية بالقاهرة بافتتاح مجمع حمامات السباحة بمركز شباب المعصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم السبت، مجمع حمامات السباحة بنظام حق الانتفاع (BOT)بمركز شباب المعصرة بمحافظة القاهرة، في مستهل جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل بمختلف المنشآت في كافة محافظات الجمهورية.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف محافظات الجمهورية، لانها تأتي دون أن تحمل ميزانية وزارة الشباب والرياضة أعباء مالية، كما أنها تمثل أحد العناصر الأساسية لإنشاء بنية تحتية قوية لمراكز الشباب، والتي تساهم بشكل كبير في بناء الإنسان المصري عن طريق توفير تلك الخدمات الرياضية المتنوعة للنشء والشباب.

أضاف "صبحي" أن الوزارة تستهدف من تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية توفير البنية التحتية الإنشائية لمراكز الشباب، وإيجاد مصادر تمويل ذاتي مستمر للمراكز، والتوسع في الأنشطة المقدمة والخدمات، وجذب الشباب والأسر إلى مراكز الشباب.

رافق الدكتور أشرف صبحي خلال جولته التفقدية كل من أحمد عفيفي رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب،، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ولفيف من أعضاء مجلس النواب بالقاهرة.

ومن المقرر أن تتضمن الجولة التفقدية بمحافظة القاهرة افتتاح مجمع حمامات السباحة (حمام أوليمبي، حمام غطس، حمام أطفال) بمركز شباب 15 مايو، افتتاح أعمال تطوير ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب دار السلام، وتفقد أعمال التطوير بمركز شباب حي الأسمرات ومركز شباب الشرابية، وتفقد أعمال رفع كفاءة حمام السباحة نصف أوليمبي (BOT) بمركز شباب القلعة، وافتتاح مركز التدريب المهني للوافدين والمصريين بمركز شباب السيدة زينب، وكذا تفقد أعمال رفع كفاءة حمام السباحة نصف أوليمبي (BOT) وافتتاح الملعب المتعدد وتفقد مشروع مراكز الفنون بمركز شباب روض الفرج.

وتتضمن الجولة التفقدية افتتاح الملعب الخماسي وتفقد انشاء حمام السباحة نصف أوليمبي وأعمال رفع كفاءة ملعبين خماسيين، واحلال وتجديد كافتيريا وافتتاح عدد (2) قاعة متعددة الأغراض، وافتتاح صالة الجيم بمركز شباب الثورة الحضري، وتختتم الجولة بتفقد ندوة "تصدوا معنا" ولقاء شبابي وتفقد التصفيات التمهيدية لدوري مراكز الشباب وتفقد أعمال التطوير بمركز شباب الساحل.

وزير الرياضة يفتتح مجمع حمامات السباحة بمركز شباب المعصرة (1)



وزير الرياضة يفتتح مجمع حمامات السباحة بمركز شباب المعصرة (2)