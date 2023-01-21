شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوعات الجماهير فى مباراة القمة.. أبرزها الليزر وأدوات الشحن والعصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت الجهات المعنية قائمة بالممنوعات على الجماهير فى مباراة الأهلى والزمالك اليوم، والتي يمنع دخولهم بها وذلك حفاظا على سلامة الجميع في المباراة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، ومن ضمن الممنوعات:

- مؤشرات الليزر

- عبوات الطلاء "البخاخ أو العطور أو المواد الكيميائية أو أى مواد أخرىتسبب الحريق أو الضرر.

- الألعاب النارية والشعلات.

- السجائر وملاحقاتها والمداوخ والسجائر الإلكترونية.

- الأبواق التى تسبب ضجيجا مرتفعا أو أبواق الغاز.

- الحيوانات.

- بطاريات أو أدوات الشحن أو أجهزة تخزين الطاقة.

- المظلات وعصا السيلفى.

- لفافات الورق.

- الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحادة.

- العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية ويسمح فقط بالأكواب البلاستيك.

- التسجيل الصوتى أو المرئى أو التقاط الصور إلا للاستخدام الشخصى فقط.

- الكحول والمخدرات.

- المواد ذات الطابع العنصرى مثل الأعلام أو القمصان.

- طائرات الدرون.

- المواد الترويجية أو الإعلانية.

- الكرات بمختلف أنواعها.

- يمنع استخدام العصا الذى يزيد طولها عن 50 سم.

وتقرر فتح أبواب استاد القاهرة لدخول الجماهير مباراة القمة في الخامسة مساءً على أن يتم غلقها في الثامنة مساءً قبل بدء المباراة بنصف ساعة، حيث أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

وشهد أخر لقاء بين الأهلي والزمالك فوز المارد الأحمر بهدفين دون رد عن طريق كريم فؤاد وبرونو سافيو ليتوج الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى، وفى المباراة التى سبقتها فاز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل ثنائية الفارس الأبيض زيزو وإمام عاشور وسجل هدف الأهلى الوحيد حسام حسن.

بينما شهدت مباراة القطبين فى دوري الموسم الماضى التعادل فى مباراة الدور الثانى بهدفين لكل فريق بينما فاز الأهلى بقمة الدور الأول بنتيجة 5-3، وانتهت مبارة الدور الثانى لدوري الموسم قبل الماضى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، فيما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

يتصدر الثنائي سيد عطية "توتو" ومحمد أبو تريكة قائمة هدافي الأهلي فى لقاءات القمة برصيد 7 أهداف، كما يتزعم الثنائي علاء الحامولي وخليل قدري قائمة هدافى الزمالك فى مواجهات الأهلي برصيد 5 أهداف لكل منهما.