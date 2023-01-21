شكرا لقرائتكم خبر عن الدومينيكان تشارك لأول مرة بمعرض "القاهرة للكتاب" بحضور الروائية روسيا سيلفيريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سفارة جمهورية الدومينيكان فى مصر، مشاركة جمهورية الدومينيكان للمرة الأولى فى معرض "القاهرة الدولى للكتاب" فى دورته الرابعة والخمسين والمخصصة للشاعر المصرى الراحل صلاح جاهين، والتى تقام فى الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير 2023، فى مركز القاهرة الدولى للمعارض.

وقال بيان من سفارة الدومينيكان إن ضيف شرف هذا الحدث الثقافى الكبير هى الأردن، ويحظى الحدث بمشاركة خاصة من روسا سيلفيريو - شاعرة وروائية دومينيكانية بارزة - فازت بجائزة الشعر العالمية Nósside فى (إيطاليا - 2005)، وأصبحت بهذا أول شخص غير أوروبى يفوز مباشرة فى المسابقة التى نظمها مركز الدراسات Bosio de Regia فى كالابريا - إيطاليا منذ 1978، بالإضافة إلى ذلك فهى الفائزة بجائزة الشعر الوطنية "Salomé Ureña" (جمهورية الدومينيكان - 2011)، وجائزة Urtlamar للآداب فئة الشعر (نيويورك - 2017)، من بين جوائز وطنية وأجنبية أخرى.

ومن جانبه، وصف رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الدومينيكان فى مصر، آندى رودريغيز دوران، مشاركة بلاده فى هذا المعرض بأنها حدث تاريخى، وأشاد بالدعم المستمر من رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر، ووزير الخارجية روبرتو ألفاريز، لدعم وطنهم فى الخارج، والقيم الثقافية الخاصة ببلادهم، وتقوية وتوسيع علاقات جمهورية الدومينيكان فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف رودريغيز، أنه بدعوة الكاتبة البارزة روسا سيلفيريو، فنحن نقدر العمل الجدير بالثناء والإسهامات القيمة للمرأة الدومينيكانية فى المجال الأدبى.

ويتألف وفد سفارة الدومينيكان فى مصر من الوزراء المستشارين: كينيا ليرانزو نونيز، إنريكى بينا، كاثلين مارتينيز، ياسر ماتيو كانديلير - مستشار البعثة الدبلوماسية لسفارة الدومينيكان فى مصر.

وسيتم افتتاح جناح جمهورية الدومينيكان فى معرض "القاهرة الدولى للكتاب" يوم الخميس المقبل.