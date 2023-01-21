وزارة البيئة: بدء تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية

القاهرة - سامية سيد - شدد الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أهمية الالتزام بتنفيذ برنامج المسئولية الممتدة للمنتج والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء، موضحًا أنه تم إعداد وتنفيذ برامج توعية لزوار منافذ البيع، حول انتهاء فترة السماح، وبدء تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية، وكذلك أعداد وتنفيذ نظام لتحفيز عملاء المتاجر المستخدمين للأكياس متعددة الاستخدام الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى استرجاع الأكياس المستهلكة ووضع نظام للاستفادة منها، مشيرا إلى تنفيذ الحملات الترويجية للتحول الأخضر.

وأكد العربى خلال اجتماع نظمته وزارة البيئة ، لمناقشة ممثلى اتحاد الغرف التجارية و مسئولى سلاسل التجزئة، آلية تنظيم استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، طبقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، وأحمد رزق نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمصر.

وبحث الدكتور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات، آلية تنفيذ المواصفة الجديدة لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذلك الاكياس القابلة للتحلل، إضافة إلى مناقشة سبل تطبيق حظر التوزيع المجانى لهذه الأكياس.

كما تضمنت الجلسة عرض تقديمى عن المشروع الذى تنفذه منظمة اليونيدو، لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائرى، فى سلسلة القيمة للبلاستيك احادى الاستخدام فى مصر، وكذلك عرض تقديمى حول تحديات مشكلة البلاستيك احادى الاستخدام فى مصر، وكذلك المسئولية الممتدة للمنتج فى ظل قانون المخلفات، وهى سياسة بيئية تهدف الى خفض الأثر البيئى، الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية، من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، كما تشمل مسئولية استرجاع فارغ المنتجات، لإعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها .