%82 للطب و68% للهندسة.. الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع انطلاق وفتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة للفصل الدراسى الثانى، ينشر الخليج 365 الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة، وهى نفس الحدود المعمول بها خلال قبول الطلاب عند التقدم بالفصل الدراسى الأول.

وسجل الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة والأهلية 82% و79% فى جامعة الجلالة والعلمين و77% فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وسجل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة 77%، كما سجل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان بالجامعات الخاصة والأهلية 80% وفى جامعة العلمين 79% أما الحد الأدنى للقبول بكلية طب الاسنان فى جامعة سيناء بفروعها وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية، و77% للقبول بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة.