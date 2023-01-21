شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يَستعرض ما تم تنفيذه من مشروعات بمدينة بدر خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم تنفيذه من مشروعات مختلفة بمدينة بدر خلال العام الماضي 2022، مؤكداً أنه تم العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وانتهاء العديد من مشروعات الإسكان، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل العديد من الأحياء.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جاء على رأس الأولويات التى تمس حاجة قاطنى مدينة بدر، تخصيص أكثر من 188 قطعة أرض خدمية بمساحات وأنشطة مختلفة تنوعت بين نشاط ( تجارى إدارى/ تجارى إدارى سكنى / تعليمى / طبى/ حضانة / نادٍ رياضى / فندق / مركز خدمة سيارات )، وغير ذلك من الأنشطة الضرورية التي تخدم سكان المدينة.

وأشار المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إلى أنه فيما يخص قطاع الإسكان: تم تخصيص 376 عمارة تضم 9024 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة بمساحات مختلفة بالمرحلة الأولى للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية بإجمالي 196 عمارة تضم 4704 وحدات سكنية، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 82%، والمرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي 295 عمارة تضم 7080 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 37%.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تم طرح 1128 وحدة سكنية بمشروع دار مصر ضمن مبادرة التمويل العقاري وجارٍ التسليم للحاجزين، كما تم تسليم 351 عمارة تضم 8424 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين للحاجزين بالإعلان العاشر بمنطقة الامتداد الشرقي، ليبلغ ما تم تنفيذه من وحدات سكن كل المصريين بالمدينة 55488 وحدة، موضحاً أنه جارٍ تنفيذ 92 عمارة تضم 2208 وحدات سكنية بالمبادرة بالإسكان ذي الطابع المميز بنسبة تنفيذ 72%، والبدء في تنفيذ 14 عمارة ضمن مشروع سكن كل المصريين محور محدودي الدخل، و 17 عمارة تضم 408 وحدات سكينة " إسكان متوسط " بالمشروع، وإسناد تنفيذ 44 عمارة تضم 1056 وحدة سكينة أخرى بالمشروع.

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر إلى أنه فيما يخص قطاع الخدمات: جارٍ تنفيذ نادٍ رياضي بمنطقة النوادي بمساحة ١٠٦ آلاف م2بمركز المدينة سيضم العديد من الأنشطة الرياضية، كما تم تشغيل 3 خطوط سير أتوبيسات جديدة وهي: ( مدينة بدر – العاصمة الإدارية )، و ( مدينة بدر – جامعة عين شمس - رمسيس)، و (مدينة بدر – شبرا الخيمة ) بمسارات محددة والعودة في نفس خط السير، بجانب تشغيل خط النقل المتميز التابع لمشروع القطار الكهربائي لربط محطة بدر بأحياء المدينة ويضم ٤ أتوبيسات، وكذا تشغيل مركز بدر للإصلاح والتأهيل ومجمع خدمات شرطية وأمنية ومجمع محاكم على مساحة 11 فدانا على طريق الروبيكي، وتخصيص قطعة أرض بالحي الأول لإنشاء الإدارة التعليمية للشروق وبدر، وجارٍ تنفيذ مدرسة تعليم أساسى للمكفوفين ومدرسة صناعى مزدوج، وتسليم وتشغيل وحدة إسعاف وتدعيم سيارات الإسعاف بـ3 سيارات، وتنفيذ وحدة صحية بالحي السابع وتسليمها لمديرية الشئون الصحية، وتشغيل وحدة أخرى ( تأمين صحى ) بالحى الخامس، وافتتاح مركز طبي " مجمع عيادات " بمركز خدمات الحي الخامس.

ونوه عن أنه فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية: تم سداد جدية حجز 194 قطعة أرض بالإتاحة بالتخصيص الفورى وفقاً لمتطلبات السوق واستكمال جدية الحجز لـ 126 قطعة منها وتسليم المواقع وجارٍ التنفيذ، حيث تقدر القيمة البيعية لتلك الأراضي بنحو 4.9 مليار جنيه، مضيفاً أنه تم عقد 5 مزادات علنية شملت طرح وبيع 16 محلاً تجارياً و6 صيدليات و 4 مخابز بمناطق سكن كل المصريين، وسكن مصر، ودار مصر والأحياء المختلفة لتوفير الخدمات بالمدينة، كما تم إسناد 78 مشروعا ( إسكان – خدمات – مرافق – طرق - ..) بالأحياء المختلفة بالمدينة بإجمالي قيمة استثمارية 4.2 مليار جنيه، وجارٍ طرح 34 مشروعا ( إسكان – خدمات – مرافق – طرق - ..) بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وأعلن عن أن قطاع الطرق شمل: الانتهاء من أعمال الطبقة السطحية " أسفلت " لمشروع دار مصر بالحى المتميز وسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية " مرحلة أولى "، وتنسيق الموقع بالمرحلة الأولى بسكن مصر وسكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، وجميع أعمال المرافق وفرد طبقة الأسفلت للطرق المؤدية إلى محطات القطار الكهربائي بالمدينة، وجارٍ تنفيذ أعمال تعديل مدخل المدينة الغربي للمنطقة الترفيهية من طريق السويس، ومدخل الحي المتميز 1، وأعمال الطرق بمنطقة 196 عمارة سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية " المرحلة الثانية"، وتطوير وتوسعة طرق الحى الرابع ومحور سعد زغلول والطريق الدائري للمنطقة الصناعية.

وقال إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات بدر٣ جهد 66/22 ك.ف بقدرة 3*120 م. ف. أ لتغذية أراضى الإسكان المتميز شمال المدينة والمناطق الترفيهية ومركز المدينة بقيمة استثمارية 145 مليون جنيه، وطرح تنفيذ محطة كهرباء بدر4 ، وتم استكمال استبدال اللمبات الصوديوم والزئبق بلمبات ليد لـ 3369 كشاف إنارة للشوارع القائمة، وتركيب 16110 كشافات إنارة بلمبات ليد لإنارة الشوارع والأحياء الجاري تنفيذها.

وأضاف المهندس عمار مندور، أنه في قطاع المرافق: جارٍ تنفيذ محطة رفع المياه رقم 5، ومحطة رفع المياه رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600مم بطول 6.5 كم بتكلفة ٥٣٠ مليون جنيه، لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظراً للتوسعات، وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع خط طرد قطر ٩٠٠ مم من برك الأكسدة بمدينة بدر إلى مدينة العاشر من رمضان بطول ١٣٥٠٠ مترا.

وأوضح " مندور" أنه جارٍ استكمال أعمال زراعة المرحلة الثانية لمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية، وتم زراعة موقع المرحلة الأولى بسكن مصر، والمدخل الغربي للمدينة " طريق هليوبوليس "، مضيفاً أنه تم تنفيذ 149 قرار إزالة لمبانٍ مخالفة و 257 قرار غلق وتشميع لمحال تجارية مخالفة ووحدات وقطع أراضٍ وفيلات مخالفة للنشاط ورفع العدادات، وكذا شن حملات للضبطية القضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة حيث تم المرور على 4500 وحدة سكنية.