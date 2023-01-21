شكرا لقرائتكم خبر عن جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان أولى وثانية ثانوى وثالثة إعدادي ببعض المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جروبات الغش أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول، الثانوى العام الصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تداولت الجروبات أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثانى الثانوى العام بسوهاج وامتحان الفيزياء للأول الثانوى بإدارة الشروق التعليمية، كما نشرت الجروبات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية لبعض المحافظات منها مادة الجبر بمحافظة المنوفية والحبر والاحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب الذين قاموا بتصوير أسئلة ونشرها على صفحات الغش، مشددة على أن أسئلة امتحان الثانوى العام ليست موحدة بل لطلاب كل إدارة تعليمية امتحان مختلف ومن ثم نسبة الاستفادة من محاولات الغش ضئيلة.

وانطلقت امتحانات شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) للفصل الدراسى الأول "نصف العام" للعام الدراسى 2022/2023، اليوم السبت، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 يناير 2023 لطلاب محافظة الجيزة.

وأكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بأن إجمالى الطلاب المتقدمين للامتحانات على مستوى المحافظة يبلغ (205491) طالبا وطالبة، مقسمين على (688) لجنة وعدد (2) حالات خاصة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أى شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل الوزارة على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات.

وشدد على تقليل الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا باللجنة، والحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى لجان الامتحانات، من التطهير الدورى وتحقيق التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالة الطوارئ، مؤكدا على الاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.