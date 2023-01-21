شكرا لقرائتكم خبر عن "‎الزراعة": نعرض السلع فى منافذنا بتخفيضات على الأسعار تصل لـ40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، أن جميع الأسعار فى منافذ وزارة الزراعة أقل من الأسعار فى الأسواق الأخرى بنحو من 20 إلى 30%، وتصل فى بعض المنتجات والسلع إلى 40%.

و‎أضاف ‎إبراهيم أن المنافذ الثابتة للوزارة 243 منفذا موجودين بمقرات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي والطب البيطري بالمحافظات، و30 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر في الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة.

‎وأوضح إبراهيم أنه يتم ضخ كميات من السلع والمنتجات الغذائية يوميًا وفقا لمبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المنافذ إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام القادم 2023.

‎وقال ‎إبراهيم: "منتجاتنا لها ميزة تنافسية حيث إنها عالية الجودة وبكميات كبيرة وتقل في أسعارها لعدم وجود حلقات تسويقية أو وسطاء"، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة فى تقديم دور إيجابى وإحداث حالة من التوازن داخل الأسواق المصرية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

‎جدير بالذكر أن وزارة الزراعة تمتلك مزارع لإنتاج اللحوم إلى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار أما التصنيع لأنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.