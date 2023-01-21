شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة على الطرق وصقيع على المزروعات.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10.
وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.