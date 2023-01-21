شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ كميات كبيرة من الأرز والزيت بمعارض أهلا رمضان فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365” تقريرا مصورا من داخل معرض وهدان بالمنشية، أحد أفرع المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية، وهو أحد الفروع المشاركة في معارض أهلا رمضان، لتوفيراحتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضراوات والفواكه، والمنتجات التموينية من الزيوت والأرز.

وقال عادل عبد الكريم، مدير الخدمة بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، إنه تم ضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية والتموينية، من خلال 5 فروع بنسبة وخصومات من 15% إلى 25%، وهناك مكونات كثيرة من المنتجات متوفرة ومتاحة على مستوى فروع المجمعات الاستهلاكية، طبقا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأضاف عادل عبد الكريم لـ"الخليج 365"، أن أسعار السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية ومنها الأرز بسعر من 10,50 جنيه وحتى 14,50 جنيه، كما يوجد كميات ومخزون من أنواع زيوت الطعام المختلفة من الذرة أو العباس أو الخليط، بأسعار أرخص من الأسواق، وبنسبة خصم على جميع المنتجات من المكرونات والسمن والسكر واللحوم البلدى.

وأوضح عادل عبد الكريم أن جميع الكميات متاحة للمواطنين يوجد مخزون، وأن الصفحة الخاصة بمركز خدمة المواطنين يتم عرض عليها يوميا جميع أنواع المنتجات واسعارها ،مشيرا " ، أن مواعيد العمل في المجمعات الاستهلاكية بمحافظة الإسكندرية تبدأ يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساءا .

وعلى صعيد آخر ، فى إطار التوجيهات الرئاسية ورئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وتأمين السلع ومتطلبات الأسر قبل شهر رمضان المبارك ، افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بدء معرض "أهلا رمضان" فى 15 باكية بسوق محطة مصر الجديد، وطرح 16 سلعة أساسية وأكثر من 100 سلعة فرعية داخل المعرض، وذلك لتوفير أكبر كم من السلع وبتخفيضات كبيرة للمواطنين.

وأكد الشريف أن الأسعار مطروحة داخل المعرض بتخفيضات كبيرة؛ حيث بلغ سعر كيلو الأرز المعبأ 14.5 جنيه بدلا من 16 جنيها خارج المعرض، سعر كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيها بدلا من 18 جنيها، مضيفا أن زيت خليط 800 ملي بسعر 35 جنيها بدلا من 42 جنيها، كما أن كيلو الدقيق معبأ بسعر 17 جنيها بدلا من 20 جنيها.

وأشار المحافظ إلى أن اللحوم المجمدة والبلدي داخل المعرض بأسعار تنافسية، حيث بلغ سعر كيلو اللحوم المجمدة من 85 إلى 110 جنيهات بدلا من 140 جنيها، وبلغ سعر كيلو لحوم سوداني طازجة 135 جنيها بدلا من 160 جنيها، لافتا إلى أن سعر اللحوم البلدي الطازجة داخل المعرض بـ160 جنيها بدلا من 220 جنيها، مضيفا أن سعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 جنيها بدلا من 180 جنيها، وسعر المسلي الصناعي 1.5 كجم (الهانم) 86 جنيها بدلا من 94 جنيها، وسعر المسلي الصناعي 1.5 كجم (روابي وجنة) 92 جنيها بدلا من 96 جنيها، كما أن سعر المسلى الصناعي 700جم (روابي وجنة) بلغ 47.75 جنيه بدلا من 50 جنيها.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن سعر كرتونة البيض داخل المعرض قد بلغت 86 جنيها بدلا من 95 جنيها، كما أن سعر كيلو الدواجن المجمدة بلغ 65 جنيها بدلا من 72 جنيها، وأن سعر الفراخ البانيه 120 جنيها بدلا من 140 جنيها، مشيرا إلى أن نسبة الخصم على منتجات الألبان من 10 إلى 20%، كما أن سعر جميع منتجات شركة قها بنسبة خصم 25%.