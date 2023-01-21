شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف خالية للشباب بشركات القطاع الخاص خلال يناير وفبراير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
”الخليج 365” يوضح في السطور التالية أبرز الوظائف الخالية في القاهرة
1- فرص عمل في إحدى الشركات الخاصة بالمنطقة الصناعية الصغيرة في التجمع الثالث
-الوظائف المطلوبة
1- 1 محاسب
2- 1 أخصائي موارد بشرية
3- 1 سكرتارية
-الشروط
أ-مؤهل عالي من الجنسين
ب-خبرة سنتين
ج-السن 22 : 28 سنة
4- 1 أمين مخزن
5- 2 كهربائي
6- 2 مساعد كهربائي
-الشروط
أ- مؤهل متوسط – أو أقل من متوسط
ب- السن 20:35 سنة
ج- الراتب: حسب المقابلة
2- فرص عمل بإحدى شركات الطباعة والنشر في مصر الجديدة
-الوظائف المطلوبة
أ- 250 مندوب دعاية وإعلان
ب- 10 محاسب موردين – ب. تجارة
ج- 10 مسئول شئون قانونية – ل. حقوق
-الشروط
أ- الراتب: حسب المقابلة
ب- المقابلات يوم الثلاثاء من الساعة 12 : 4 ظهرا
3- فرص عمل بإحدى الشركات في مدينة نصر – طريق الروبيكي
-الوظائف المطلوبة
أ- 150 عاملا إنتاج
-الشروط
أ- مؤهل فوق المتوسط – متوسط
ب- الراتب: 2934 جنيه
ج-السن 18 : 30 سنة
المزايا
أ-مواصلات
ب-وجبة
4- فرص عمل بإحدى الشركات في جسر السويس
-الوظائف المطلوبة
أ- 15 فني تركيبات وصيانة
ب- 20 مندوب مبيات
ج- 6 عامل خدمات
-الشروط والمزايا
أ-مؤهل عالي – متوسط – بدون (حسب المهنة)
ب- خبرة أو بدون
ج- السن 22 : 42 سنة
د- الراتب: 4000 جنيه
هـ- توفير مواصلات
5- فرص عمل بإحدى شركات الأمن في مصر الجديدة
-الوظائف المطلوبة
أ- 1 موظف استقبال – 4500 جنيه – القاهرة
ب- 3 مشرف موقع – خبرة عسكرية – 4500 جنيه
ج- 55 مراقب أمن إداري – 3500 : 3700 جنيه
-مواقع العمل
أ- الرحاب
ب- التجمع
ج- مدينة 6 أكتوبر
د- القصير
-الشروط
أ- مؤهل عالي – متوسط
ب- خبرة أو بدون
ج- السن 21 : 50 سنة
-المزايا
أ- تأمين صحي واجتماعي
ب- إقامة
6- فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة – محطة مترو أرض العبور
-الوظائف المتاحة (أفراد أمن) علما بأن توزيع المناطق كالآتي:
1- 45 بنوك – جميع المحافظات – 2800 : 3200 جنيه
2- 100 توكيل سيارات مدخل الشروق – 3700 جنيه – 4 أيام راحة
3- 25 توكيل سيارات بوابة مدينتي الأولى – 3700 جنيه – 4 أيام راحة
4- 100 مبنى إداري منطقة النهضة – السلام – 3300 جنيه
5- 10 فندق بالعين السخنة – 2900 جنيه – إقامة + 3 وجبات ساخنة – 12 ساعة عمل
6- 50 قرى سياحية وفنادق بالساحل الشمالي 4000 جنيه + إقامة
7- 100 مدرسة دولية – مبنى إداري بالعاصمة الإدارية - 3500 جنيه + إقامة
8- 150 العبور – 2700 جنيه/8 ساعات عمل – 3300 جنيه/12 ساعة عمل – الشروق/8 ساعات عمل
9- 5 كايرو فيستيفال – جسر السويس – القطامية – عمارة دبلوماسية بالمعادي – 3000 جنيه – 10 ساعات عمل
10- 50 مبنى إداري بالعاشر من رمضان 3500 جنيه – 12 ساعة عمل + 4 أيام إجازة
-الشروط
أ- مؤهل متوسط – إعدادية – ابتدائية – محو أمية – يقرأ ويكتب.
ب- السن 18 : 55 سنة – يقبل الطلبة
11- 5 سيلز – خبرة في مجال الأمن – القدرة على جلب المواقع الأمنية – جميع المحافظات – رواتب تبدأ من 4000 جنيه.
-الشروط
أ- 8 ساعات عمل بمقر الشركة داخل القاهرة – من الجنسين
-المزايا
أ- تأمين صحي واجتماعي
ب- 4 أيام راحة
ج- زيادة سنوية
د- بوليصة تأمين
-الوظائف المطلوبة
أ- 10 مشرف أمن – 3500 جنيه
ب- 100 فرد أمن – 3000 جنيه
-الشروط
أ- مؤهل متوسط
ب- السن 22 : 40 سنة
-المزايا
أ- تأمين صحي واجتماعي
8- فرص عمل بإحدى الشركات بمدينة نصر
-الوظائف المطلوبة
أ- 30 عامل نظافة
-الشروط
أ- لا يشترط مؤهل
ب- السن 18 : 45 سنة
ج- الراتب: 3500 جنيه
-المزايا
أ- 23 يوم عمل + 7 أيام إجازة
ب- مواصلات
ج- إقامة
د- تأمين صحي واجتماعي
9- فرص عمل بأحد الأسواق التجارية في التجمع الأول
-الوظائف المطلوبة
أ- 50 كاشير – 3100 جنيه
ب- 50 منسق ممرات
ج- 50 بائع – جميع الأقسام
-الشروط
أ- مؤهل عالي – متوسط
ب- السن 18 : 40 سنة
-المزايا
أ- تأمينات اجتماعية وطبية
ونوهت "القوى العاملة" أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.