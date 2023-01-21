شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": مخزون زيت الطعام يكفى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
ويأتي ذلك في الوقت الذى أعلن فيه المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين عن قيام شركات الزيوت البالغ عددها 6 شركات بزيادة معدلات الإنتاج 10 آلاف طن إضافى شهريا عن معدلات الإنتاج الطبيعية لتلبية احتياجات المواطنين بمعارض "أهلا رمضان"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين في القرى والنجوع بأسعار مخفضة بالتوازي مع التوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت، كما شاركت منافذ المجمعات الاستهلاكية في معارض "أهلا رمضان" حيث يتم تخصيص ركن بكل منفذ لطرح السلع وأيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية في تخفيضات الأسعار.