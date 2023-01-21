شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": مخزون زيت الطعام يكفى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية وأن مخزون زيت الطعام يكفى لمدة تتجاوز الـ 6 أشهر، كما يتم ضخ كميات كبيرة من السلع بمعارض "أهلا رمضان" على مستوى كافة محافظات الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات أولا بأول.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أعلن فيه المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين عن قيام شركات الزيوت البالغ عددها 6 شركات بزيادة معدلات الإنتاج 10 آلاف طن إضافى شهريا عن معدلات الإنتاج الطبيعية لتلبية احتياجات المواطنين بمعارض "أهلا رمضان"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بمعرض أهلا رمضان بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، بجانب أيضًا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية وأيضا طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة ومنتجات الأسماك والدواجن.

وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السيارات المتنقلة من خلال الشركات التابعة للوزارة لطرح السلع الغذائية للمواطنين في القرى والنجوع بأسعار مخفضة بالتوازي مع التوسع في إنشاء معارض "أهلا رمضان" في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية طوال الوقت، كما شاركت منافذ المجمعات الاستهلاكية في معارض "أهلا رمضان" حيث يتم تخصيص ركن بكل منفذ لطرح السلع وأيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية في تخفيضات الأسعار.