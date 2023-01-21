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وزير الرى يتوجه إلى السودان فى أول زيارة له لدول حوض النيل

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القاهرة - سامية سيد - يتوجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الى دولة السودان الشقيقة فى أول زياراته لدول حوض النيل ، على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الموارد المائية والري ، فى زيارة تستمر لمدة يومين .

 

ومن المقرر أن يبحث سويلم مع المهندس وزير الرى والموارد المائية السودانى المكلف ضو البيت عبد الرحمن سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الموارد المائية والرى بين البلدين الشقيقين .

 

كما سيتم التباحث حول تطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل والتى تعد أحد أقدم آليات التعاون الفعالة بين البلدين فى مجال الموارد المائية العابرة للحدود.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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