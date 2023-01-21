شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أغرب دعاوى الخلع فى شهر العسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "طلقني" كلمة لن يظن بعض المقبلين على الزواج أن يسمعوها فى شهر العسل، ولكن للأسف هناك أزواج خاضوا تلك التجربة بعد فشل زيجاتهم واشتعال فتيل الخلافات الزوجية سريعا خلال الشهور أو الأيام الأولى من الزواج، بعد أن قرر الشريكان إنهاء قصص حبهما والفرار من الزواج لمحكمة الأسرة لأسباب غريبة تلخصت فى سوء الاختيار وعدم القدرة على تحمل المسئولية.. وخلال السطور التالية نرصد بعض القضايا الغريبة التى رصدتها محاكم الأسرة بسبب الخلافات التى نشبت خلال الفترة الأولى من الزواج.

"زوجتي أفقدتني عقلي بسبب تصرفاتها الجنونية، لترغب فى السفر خلال إجازة شهر العسل مع شقيقتها وعائلتها بدلا من السفر برفقتي وتتركني وحيداً، وتطالبني مبالغ مالية تتعدى الـ50 ألف جنيه كمصروفات للإجازة، وعندما رفض ثارت وتركت المنزل وهربت أثناء تواجدى بالعمل".

وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة بعد هجره من زوجته: "زوجتي منذ زواجنا وهي ترفض الانفصال عن عائلتها، وعندما اعترض تغضب وتفتعل الخلافات، لأعيش معاناة حقيقية بسبب تصرفاتها".

"بعد مرور شهر على زواجنا تشاجر زوجي مع صاحب العقار الذي نعيش فيه، ليحرر الأخير ضده بلاغا ويتهمه بالتعدي عليه، مما دفع زوجي للفرار وهجري وتركي بمفردي بالمنزل والعودة لمنزل والدته للعيش برفقتها، لأضطر وعائلتي لسداد 90 ألف جنيه لصاحب العقار خوفا من تهديده بالاستيلاء على الشقة، وعندما طالبته بالعودة ورد المبلغ رفض".. كلمات جاء على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد حقوقها وهجرها.

وأشارت: "تخلف عن رعايتي وسرق حقوقي، وجعلني أتحمل سداد ديونه، لأعيش في جحيم، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده لإلزامه بسداد حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

المشاكل الزوجية لاحقت زوجين في الأسابيع الأولى من الزواج، ليطالب الزوج زوجته بمحكمة الأسرة بأكتوبر، بمشاركته بسداد مبلغ 400 ألف جنيه نصف ثمن شقة الزوجية، وذلك بعد تقديم عقد الاتفاق الذي تم تحريره بينهما، على أن يتكفل بالمنقولات وشراء سيارة لها، مقابل تسديدها وعائلتها ثمن نصف الشقة على دفعات طوال عامين.

وأضاف: "لم أتأخر فى تلبية طلبات عائلة زوجتي من قائمة منقولات قمت بشرائها كاملة، وسيارة لزوجتي، وحفل زفاف وفقا لشروطهم، بخلاف شهر العسل خارج في مصر، إلا أن زوجتي وعائلتها استغلوني واستولوا على أموالى، ورفضوا تنفيذ الاتفاق المبرم بيننا، لأعيش في جحيم بعد أن استغلت زوجتي حملها لتقوم بملاحقتي بدعاوي نفقة".

قدمت زوجة طلب تسوية للحصول على الطلاق خلعا من زوجها، بعد مرور أسابيع على زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وادعت قيامه بإجبارها باستضافة والدته بمنزلهما، وإصراره على انتقالها بشكل نهائى للعيش برفقتهم، وذلك ليخلف وعوده التي قطعها لها أثناء الخطبة، لتؤكد:" دمر حياتي وسبني بأبشع الألفاظ وأنهال علي ضربا، وذلك لإرضاء والدته التي قررت إفساد فرحتي، لأعيش في جحيم خلال الشهر الاول من الزواج وأقرر الهروب من تلك الزيجة".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.