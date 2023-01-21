شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع اللحوم وأسعارها بمعارض "أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن بمعارض أهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير كافة السلع تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتم طرح منتجات اللحوم بمعرض أهلا رمضان بشارع فيصل الرئيسى بمحافظة الجيزة بسعر 135 جنيها لكيلو اللحوم الطازج السوداني وطرح اللحوم البلدي بسعر من 150 جنيها إلى 160 جنيها للكيلو، وطرح لحوم ضأن بلدى طازجة بسعر 165 جنيها للكيلو، بجانب أيضًا طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلى ولحم مفروم وكفتة بأسعار مخفضة بالمعرض ولحوم برازيلى مفروم طبق زنة 500 جرام بسعر 60 جنيها.

كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح منتجات كبيرة من السلع الغذائية أيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، فى ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع تكفى احتياجات المواطنين لفترات، كما تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يناير مع صرف الدفعة الخامسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، فيما تم صرف ما يقرب من 85% من مقررات شهر يناير حتى الآن، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية، وطرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 30%.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.