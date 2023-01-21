شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إجراء الفحص الطبى الشامل لطلاب المدارس بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان إجراء الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس بالمجان، مؤكدة أن نسبة التغطية للطلاب بلغت 86.6% من المستهدف.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفحص يتم لطلاب السنوات الأولى بجميع المراحل التعليمية بهدف الكشف المبكر عن أى مشكلات صحية يمكن أن يعانى منها الأطفال، للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلي والفكرى.

وأضاف أن الفحوصات الطبية للطلاب تشمل كشفا عاما، وتقييما كاملا للطلاب، وقياس النظر، وكشوفات جلدية، وإعاقات ذهنية بصرية وسمعية بالإضافة إلى كشف أسنان، وإجراء تحاليل صورة دم كاملة وفصيلة الدم، فضلاً عن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

ومن جانبه أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من الأمراض التى تكشف عنها الفحوصات الطبية لطلاب المدارس إلى المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات الطبية المتقدمة وأخذ العلاج اللازم.