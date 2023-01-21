شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقديم 8 فبراير.. تعرف على الوظائف الشاغرة بوزارة التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت هناك فرصة أمام من تنطبق عليهم شروط 22 وظيفة قيادية بوزارة التنمية المحلية، التقدم لشغل الوظيفة، حيث تتلقى الوزارة عبر موقعها الإلكترونى طلبات شغل الوظيفة حتى 8 فبراير المقبل، وفقًا للشروط المعلنة عبر موقعها الإلكترونى أيضًا.

والوظائف القيادية الشاغرة فى وزارة التنمية المحلية هى:

أولاً :وظائف من المستوى الوظيفى ( الممتاز ) :-

1. عدد وظيفة واحدة: رئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش

ثانياً: وظائف من المستوي الوظيفى ( العالي ) :-

عدد ثلاث وظائف على النحو التالى :-

1. رئيس الإدارة المركزية لتقويم الأداء

2. رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش

3. رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير

ثالثاً :- وظائف المستوي الوظيفي ( مدير العام ) :-

عدد 18 وظيفة على النحو التالي :-

1. مدير عام الإدارة العامة لتقويم أداء الوحدات والقيادات المحلية

2. مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط

3. مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري

4. مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي

5. مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات

6. مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني

7. مدير عام الإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني

8. مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي

9. مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب

10. مدير عام الإدارة العامة للإستحقاقات والمزايا

11. مدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية

12. مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني

13. مدير عام الإدارة العامة للسكرتارية التنفيذية

14. مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم

15. مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي

16. مدير عام الإدارة العامة للإتصال السياسي والشئون البرلمانية

17. مديرعام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والإتفاقيات

18. مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في وقت سابق، أن هذا الإعلان يأتى بعد اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة والذى تم تحديثه استكمالاً للجهود التى تبذلها الدولة نحو تطوير الجهاز الإدارى الحكومى لاكتسابه مزيد من المرونة والسرعة فى تنفيذ الاختصاصات الوظيفية ومهام وتكليفات العمل، وحرصاً من الوزارة على تمكين الكوادر البشرية المؤهلة والمتميزة والارتقاء لمنظومة العمل بما يتسق مع جهود الحكومة برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة.