شكرا لقرائتكم خبر عن التحويلات المرورية البديلة بعد غلق مطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت محافظة الجيزة عملية الغلق الكلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس، والذى يخدم حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة، واستبداله بمنزل مستحدث لكوبرى 15 مايو، في رسم توضيحي للسائقين لمنع الزحام المرورى، وذلك لمدة 3 أشهر ابتداءً من الساعة 12 صباح اليوم السبت الموافق 21/1/2023 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، وذلك فى إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبرى 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس.

وكشفت المحافظة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أجرت التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب بالصعود أعلى كوبرى مايو اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة تقوم باستكمال السير باتجاه شارع أحمد عرابي.

- الدوران والعودة من فتحة الدوران المستحدثة الكائنة أسفل منزل كوبرى 15 مايو المستحدث.

- العودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابى اتجاه ميدان سفنكس والصعود أعلى كوبرى 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث والمؤدى إلى مناطق الزمالك - وسط القاهرة.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمه بالتحويلة المرورية.

وكانت محافظة الجيزة أعلنت أنه في إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبرى 15 مايو واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس مما يستلزم إجراء غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس لإزالته وتكسيره والذى يخدم حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية إتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة واستبداله بمنزل مستحدث لكوبرى 15 مايو، مشيرة إلى أن أعمال الغلق لمدة 3 أشهر، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.