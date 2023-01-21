تعرف على الطرق المغلقة بالجيزة وتحويلاتها المرورية

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القاهرة - سامية سيد - أغلقت محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور عددا من الطرق والمحاور المرورية؛ لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروعى محور عمرو بن العاص، ومحور الفريق كمال عامر، إلى جانب تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبرى 15 مايو، واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس.

غلق كلى لشارع ترسا وتقاطعه مع "المحولات" فى إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتركيب الكمر الخرسانى لمشروع محور عمرو بن العاص، أغلقت المحافظة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، شارع ترسا كليا وتقاطعه مع شارع (المحولات) بالاتجاهين، ابتداءً من صباح يوم الجمعة الماضي، على أن تنتهى أعمال الغلق وإعادة فتح الطريق مجددا أمام الحركة المرورية صباح يوم غد الأحد الموافق 22/1/2023.

وأشارت المحافظة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة نفذت التحويلة المرورية الآتية:

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق خاتم المرسلين وترغب فى استكمال السير اتجاه مناطق المريوطية تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير فى المسافة المحصورة بين الأعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.

- حركة سير المركبات بشارع ترسا القادمة من مناطق طريق المريوطية وترغب باستكمال السير اتجاه مناطق خاتم المرسلين تقوم بالدخول يميناً لشارع المحولات والسير بمسار التحويلة المستحدثة فى المسافة المحصورة بين الاعمدة الخرسانية للكوبرى والعودة مرة أخرى لشارع ترسا عقب تجاوز منطقة الأعمال.



غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس وفى إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبرى 15 مايو، واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس، أعلنت محافظة الجيزة إجراء غلق كلى لمطلع كوبرى 15 مايو بميدان سفنكس، والذى يخدم حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية إتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة.

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال الغلق تستمر لمدة 3 أشهر، وذلك ابتداءً من اليوم السبت الموافق 21/1/2023 وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2023، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب بالصعود اعلى كوبرى مايو اتجاه مناطق الزمالك - وسط القاهرة تقوم باستكمال السير بإتجاه شارع أحمد عرابى.

- الدوران والعودة من فتحة الدوران المستحدثة الكائنة اسفل منزل كوبرى 15 مايو المستحدث.

- العودة مرة اخرى بشارع احمد عرابى اتجاه ميدان سفنكس والصعود أعلى كوبرى 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث والمؤدى الى مناطق الزمالك - وسط القاهرة.



غلق كلى لكوبرى الملك فيصل من ميدان الجيزة غلق كلى لكوبرى الملك فيصل من ميدان الجيزة وكشفت محافظة الجيزة، إجراء غلق كلى لكوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، وذلك لمدة (يومان) بداية من اليوم السبت الموافق 21/1/2023 وحتى يوم غد الأحد الموافق 22/1/2023، على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط.

وأوضحت أن ذلك يأتى فى إطار الأعمال الإنشائية لمشروع محور الفريق كمال عامر، والقيام بأعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بالمشروع تحديداً أعلى كوبرى الملك فيصل فى الإتجاه القادم من ميدان الجيزة - شارع السودان، ووقوف معده من الحجم الكبير ونش رفع عملاق).

وأشارت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت باجراء التحويلة المرورية الآتية:





أولاً: القادم من ميدان الجيزة- حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود اعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم بأستكمال السير اتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير.

- السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل





ثانيًا: القادم من شارع السودان-حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب فى الصعود أعلى كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يمينا بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل اتجاه شارع برادة وصولاً لشارع الأهرام.

-السير يمينا بشارع الاهرام وصولا حتى شارع سيد أبو الخير.

-السير يميناً بشارع سيد ابو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.