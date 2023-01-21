شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 21/1/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 12:06 م
موعد صلاة العصر 01: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:22 م
موعد صلاة العشاء 6:42 م
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:26 ص
موعد صلاة الظهر 12:10 م
موعد صلاة العصر 3:04 م
موعد صلاة المغرب 5:24 م
موعد صلاة العشاء 6:46 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:02 م
موعد صلاة العصر 2:56 م
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:37 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:05 ص
وقت صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 2:53 م
وقت صلاة المغرب 5:14 م
وقت صلاة العشاء 6:32 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
موعد صلاة الظهر 12:00 م
موعد صلاة العصر 03: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:26 م
موعد صلاة العشاء 6:42 م