شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلق على أسئلة "ويجز" بامتحان كلية الألسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جامعة عين شمس، بيانا بشأن امتحان مادة اللغويات الخاص بالفرقة الرابعة لطلاب كلية الألسن، وأثار جدلا خلال الساعات الماضية، حيث تناول جزء من أغانى "ويجز".

وأوضحت إدارة جامعة عين شمس أن عملية وضع الأسئلة يتم وفق بنوك أسئلة تم تدريب الطلاب عليها في مختلف التخصصات على مدار العام، حيث تمتلك الجامعة منظومة بنوك الأسئلة بإجمالي 1911 بنك أسئلة و331418 سؤال، فضلا عن منصة جامعة عين شمس للتقييم الإلكتروني ASU 2 Test وبوابة جامعة عين شمس للتعلم الإلكتروني ASU 2 Learn، وهذه المنظومة هدفها الرئيسي يقوم على فلسفة توفير تجربة تعليمية فريدة ومبتكرة وممتعة للطلاب، تتيح لهم التعلم من خلال ربط المناهج الأكاديمية بالواقع الحياتي الذي يعيشه يومياً بشتى جوانبه، وهذا الأسلوب معمول به دولياً في كبريات جامعات العالم المتقدم، وذلك فى إطار التزام الجامعة الكامل بكافة الأعراف والتقاليد الجامعية.

وفيما يخص مادة اللغويات تؤكد إدارة الجامعة أن هذه المادة هي مادة تطبيقية في المقام الأول ويجب ربطها بالواقع العملى ليكون الخريج قادراً على نقل اللغة العربية بمختلف مفرداتها إلى غيرها من اللغات المناظرة.

وتابعت: أن هدف الجامعة بشكل عام وكلية الألسن وهي الكلية المعنية بدراسة اللغات بوجه خاص هو ربط الطالب والخريج بسوق العمل، والمترجم لا يقتصر دوره على نقل اللغة بحروفها و كلماتها بشكل جامد إنما يأتي دوره في المقام الأول في نقل الثقافة بشتى فروعها وتبادل الفكر والعادات والتقاليد بين الشعوب بعضها البعض وهذا الاتجاه يتماشى مع فلسفة انفتاح الفكر والثقافة و ربط التعليم بالمجتمع بما يتناسب مع العادات والتقاليد والأعراف السائدة.

وأضاف البيان: تلتزم الجامعة بالمراجعة المستمرة لجميع آليات التعليم و التقييم و التحقق من مراجعة الذات باستمرار و استدراك أي خروج عن الأعراف الأكاديمية بموضوعية و حيادية تامة اتساقاً مع اللوائح الجامعية و التي يتم مراجعتها دورياً.

و تتقدم الجامعة بخالص الشكر والامتنان لكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لحرصها الدائم على تغطية أخبار الكلية بكل مصداقية واستقصاء المعلومات من منابعها الأصلية، وتهيب بهم وبمنصات التواصل الاجتماعي أيضاً عدم إثارة البلبلة وتناقل أية أخبار من شأنها تأليب الرأي العام و توخي الحذر فيما يتم تداوله عبر منصاتها مع الإلتزام بالأعراف المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي.