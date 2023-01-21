شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد مجلس الحديث لشرح كتاب "الموطأ" بمسجد الحسين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، عقد مجالس الحديث الشريف لشرح كتاب "الموطأ"، على يد كبار علماء وأساتذة الحديث الشريف، حيث تعقد الوزارة اليوم الأحد، عقب صلاة العصر مباشرة مجلس الحديث الخامس لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس "رحمه الله"، بمسجد الإمام الحسين "رضى الله عنه"، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن العلماء المشاركون في مجلس الحديث الخامس بمسجد الإمام الحسين هم:"الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ، الدكتور مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، الدكتور أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد، والدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد".

وأكدت وزارة الأوقاف، أن مجالس الحديث الشريف، تأتى في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة، تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية.

كما أكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنه من المقرر أن يتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع، لافتة إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور الريادي الذي تقوم به في نشر الفكر الوسطي المستنير وأهمية فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة.